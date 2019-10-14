الصندوقان السعودي والروسي يستثمران في شركة لتأجير الطائرات





يأتي الاتفاق في إطار عدة صفقات أُعلنت يوم الاثنين في الرياض خلال زيارة نادرة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

قال صندوق الثروة السيادي الروسي يوم الاثنين إن كونسورتيوم مستثمرين وصندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستثمر أكثر من 600 مليون دولار في إقامة شركة لتأجير طائرات الركاب الروسية.وأضاف الصندوق أن المشروع يهدف للاستثمار في طائرات نقل ركاب حديثة سيجري توريدها لناقلات روسية بعقود تأجير طويلة الأجل.يضم الكونسورتيوم أيضا مجموعة كيه.جي.ايه.ال المالية الألمانية، بحسب الصندوق الروسي.