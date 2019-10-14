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رياضة

بث مباشر.. مباراة إنجلترا وبلغاريا في التصفيات المؤهلة لليورو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:45 م
عمر سلامة
يحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب بلغاريا، اليوم، الأثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من تصفيات يورو 2020 على إستاد فاسيل ليفسكي.

بث مباشر مباراة إنجلترا و بلغاريا في تصفيات 2020:

يذكر أن منتخب انجلترا تعرض للخسارة الأولى له في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 خارج ملعبه أمام منتخب جمهورية التشيك في المباراة التي انتهت بخسارة انجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل منتخب انجلترا المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وخسر مباراة واحدة و يسعى الإنجليز اليوم إلى الحصول على الفوز ولا شئ آخر لتعزيز مكانته في المركز الأول.

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