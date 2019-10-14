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اقتصاد

50 ألف جنيه سعر متر الأرض بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:39 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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زينب ابو الخير
كشف اللواء مجدى أمين رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الادارية الجديدة أن سعر المتر فى منطقة الابراج بالعاصمة الادارية الجديدة يفوق الـ 50 ألف جنيه، وذلك وفقا للارتفاعات لكل برج، فكلما زادات نسبة الارتفاعات كلما ارتفع السعر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سعر البدء عند 22 ألف جنيه وذلك للاراضى التى لا تحصل على ارتفاعات، حيث تقدمت أكثر من 18 شركة إلى منطقة الابراج وجار دراسة هذه العروض للبت بها.

وتعتزم شركة العاصمة طرح 80 قطعة أرض أمام المستثمرين لإقامة أبراج بارتفاعات تتراوح، ما بين 15 إلى 80 دورا، ومساحات تبدأ بـنحو 6 آلاف متر إلى 3 و 4 أفدنة، مشيرا إلى أن هذه الأراضى بعضها يقع بجوار النهر الاخضر والبعض الآخر أمام الحى السكنى الثالث.

وتخطط الشركة لطرح 26 قطعة أرض للنشاط السكنى بمساحات تبدأ من 20 فدانا إلى 100 فدان، مع امكانية زيادة مساحة الأرض طبقا لرغبة المطور، ويتراوح سعر المتر للنشاط السكنى ما بين 3800 جنيه إلى 5500 جنيه حسب التميز.

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