الجمارك: لا واردات كورية جنوبية من الخام الإيراني في سبتمبر

أظهرت بيانات أولية من جمارك كوريا الجنوبية أن سول لم تستورد أي كميات من النفط الخام الإيراني في سبتمبر.



واستوردت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط في العالم، 10.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 10.8 مليون طن قبل عام، بحسب الأرقام.



تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام في سبتمبر في وقت لاحق هذا الشهر. وتعد تلك الأرقام معيار القطاع لواردات سول من النفط.