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رياضة

شاهد.. ملخص أهداف مباراة الزمالك والمنيا فى أول ظهور لـ مصطفى فتحى

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالنادي.

افتتح أشرف بنشرقي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل المنيا بهدف لوائل علي في الدقيقة العاشرة بعدها سجل خالد بوطيب الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة التاسعة عشر.

وفي الدقيقة 50 أرسل محمد أوناجم كرة عرضية لأسامة فيصل الذي شارك في الشوط الثاني، وتسلم فيصل الكرة وسددها بقوة في المرمى لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الزمالك.

ثم نجح أحمد سيد (زيزو) في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة ٧٥ من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى فتحي الذي شارك للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل عبد العزيز الشاعر الهدف الثاني للمنيا من ركلة جزاء وضعها في الزاوية اليمنى.‎
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