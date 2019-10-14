البحرية تعلن تفاصيل اختفاء طائرة الخدمات البترولية في البحر.. 3 قطع من وحدات القوات قدمت المعاونة بالإنقاذ.. وسترات النجاة أنقذت طاقمها والركاب

أعلنت القوات البحرية، تفاصيل اختفاء طائرة الخدمات البترولية الهليكوبتر، يوم الجمعة الماضي، أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد، بسبب هبوطها الاضطراري في البحر على بعد ٦٥ ميلا شمال بورسعيد.





القوات البحرية

وورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفرادا من جنسيات مختلفة ( طاقم الطائرة المصري و 3 أفراد آخرين إنجليزي و إيطالي و نيجيري).





سقوط الطائرة بالبحر المتوسط





وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر.





إنقاذ الركاب





وقامت الوحدات البحرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية ، وإصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.



