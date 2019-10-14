شاهد.. محاولات إنقاذ مستمرة في اليابان بعد مرور إعصار هاجيبيس

واصل آلاف الجنود وعمال الإنقاذ اليابانيون عمليات الإخلاء لإجلاء السكان العالقين ومكافحة آثار الفيضانات التي تسبب بها أحد أسوأ الأعاصير التي ضربت اليابان خلال بضعة عقود ماضية وفقا لما عرضته قناة "يورنيوز".



وبحسب التليفزيون الرسمي فإن الإعصار هاجيبيس خلف ما يقرب من مئتي مصاب و56 قتيلا ونحو 15 مفقودا حتى اللحظة، كما أغرق مناطق واسعة في وسط وشرق اليابان.



وشل الإعصار العاصمة طوكيو يوم السبت وقطع الكهرباء عن نحو 100 ألف مسكن.