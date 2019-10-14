مستشار بأكاديمية ناصر: معركة المنصورة يوم فارق في حرب أكتوبر لهذا السبب ..فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر كانت يوما فارقا في حرب أكتوبر 1973، حيث كان هناك مخطط من إسرائيل لـ تدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب.





وأضاف هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن في معركة المنصورة إسرائيل دخلت بحوالي 120 طائرة في سماء المنصورة على موجات، في سعي منها لتدمير القوات الجوية المصرية.





وتابع هشام الحلبي: "طائرات إسرائيل آنذاك كانت طائرات الجيل الثالث وأداؤها مرتفع ولكن الطائرات المصرية كانت طائرات الجيل الثاني ومداها كان قصيرا على عكس طائرات إسرائيل، وعلى الرغم من فارق الإمكانات نجحت الطائرات المصرية من إحباط محاولة إسرائيل في تدمير القوات الجوية والطائرات الحربية".





وأكمل هشام الحلبي: "التحديات التي مرت بها مصر أثناء حرب أكتوبر كانت ضخمة وجسيمة ولكن لو قمنا بمقارنتها مع التحديات التي نواجهها حاليا لا يمكن مقارنتهم ببعض".