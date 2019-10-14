عشيه واكسبى ثواب فيه.. رضوى الشربيني توجه رسائل هامة للمرأة





شاركت الإعلامية رضوي الشربيني جمهورها بفيديو جديد من إحدى حلقاتها لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت على الفيديو قائلة: " وعشيه واكسبى ثواب فيه ".وجاء محتوى الفيديو فى نصائح توجهها للسيدات بضرورة إفطار زوجها قبل الذهاب إلى العمل، معلقًة "فطريه قبل ما السكرتيرة تفطره".ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين " والنبي عسل"، و" احبك رضوى" و" فطريه ازاى".يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".