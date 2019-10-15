برلماني يرد على طلب الحكومة بإنشاء شرطة لمواجهة سرقة مياه الشرب

تحفظ النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والامن الغذائي والري، على طلب وزير الإسكان بإنشاء شرطة، لمواجهة سرقة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن هناك عدة هيئات من المفترض أنها تقوم بهذا الدور، مثل شرطة المرافق وشرطة المسطحات.



قال النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وجود الهيئات سابقة الذكر، من دورها أن تنهي إشكاليات سرقة مياه الشرب، إلا أنها تفتقد للتفعيل.



وأشار عضو لجنة الرزاعة والري، بالبرلمان إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى سرقة مياه الشرب، والتي وصلت إلى 48 %، من ضمنها المشاكل الفنية، وهناك وقائع كثيرة حدث في هذا الملف.



يشار إلى أن وزير الإسكان، أمس الاثنين، صرح بأنه يطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب عمل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.



أضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الاثنين، ما يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو 52% لافتا إلى أن الباقي يتم تسميته بتسريبات وهو في الحقيقة سرقة.



جاء ذلك ردا على طلبات عدد من النواب بضرورة إيجاد حلول لمياه الشرب بالمحافظات.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد، وأوضح الوزير أنه يأمل أن يتم إنجاز تلك التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي.