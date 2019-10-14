لحظة دخول المنتخب السعودي المسجد الأقصى.. شاهد

زار المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين، يرافقه عدد من الشخصيات المقدسية المسجد الأقصى المبارك، وأدوا الصلاة فيه.



جاءت الزيارة لأعضاء منتخب الأخضر في اليوم التالي لوصولهم رام الله استعدادا للقاء نظيره الفلسطيني في المباراة المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023.



وبباحات المسجد الأقصى، تجول وفد بعثة المنتخب السعودي اليوم، واستمع من مديره عمر الكسواني, ورئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب لشرح عن المعاناة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.



وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، المتواجدة حاليًا في فلسطين لمواجهة المنتخب الفلسطيني غدًا ضمن المجموعة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد الشهيد فيصل الحسيني.