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توك شو

كاتب صحفي: أردوغان مختل ولديه أطماع استعمارية توسعية .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:43 م
العملية العسكرية
العملية العسكرية التركية على سوريا
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي علي السيد، تعليقا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان بأنه لا مجال لـ رفاهية الرحمة في العدوان على سوريا: " رجل مجنون والعملية العسكرية على شمال سوريا موجهة إلى داخل تركيا لمواجهة الأزمات الكبيرة التي يواجهها داخل تركيا، في ظل انهيار الاقتصاد التركي".

وأضاف على السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك حالة إجماع في البرلمان التركي على العملية العسكرية على شمال سوريا وصدروا ذريعة بأن الأكراد أعداء على القومية التركية.

وتابع على السيد:" على العالم مساعدة الدولة السورية على بسط نفوذها على كافة أراضيها، ونحن أمام غزو واحتلال وأردوغان محتل ومختل لديه أطماع توسعية استعمارية".
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