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برلمان

انطلاق فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:43 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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أسامة علي
انطلقت، منذ قليل، فعاليات الصالون السياسي الثانى، لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر حزب التجمع .

وتعقد التنسيقية جلستين علي مدار اليوم، الأولي تحت عنوان "الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار" والثانية حول دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي.

وكانت تنسيقية الأحزاب والسياسيين عقدت صالونها السياسي الأول بأسوان على هامش الملتقى العربي الافريقي مارس الماضي.
انطلاق فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب
انطلاق فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب
انطلاق فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب
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