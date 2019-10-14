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توك شو

قضت على طموحاته.. على السيد: ثورة 30 يونيو طعنت أردوغان ..فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:50 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي على السيد، إن أردوغان لديه أطماع توسعية استعمارية، ولديه أفكار تهدف إلى إعادة الإمبراطورية العثمانية بطريقة جديدة.

وأضاف على السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جزءا من كيان حزب أردوغان مبني على أطروحات إعادة بناء الدولة العثمانية الكبرى.

وتابع على السيد "أردوغان يتبع فكرة الزعامة والهيمنة والسيطرة، وشعر بغرور نتيجة النجاحات التي حققها بسبب الضعف العربي".

وأكمل على السيد "ثورة الثلاثين من يونيو طعنت أردوغان وقضت على طموحاته وأحلامه".

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