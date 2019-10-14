فيضان الأنهار في اليابان بسبب هاجيبيس.. صور بالأقمار الصناعية

تسبب إعصار هاجيس، الذي ضرب اليابان، في أضرار جسيمة بالبلاد، بعدما أطلق سيولًا ورياحا شديدة وصلت إلى 225 كم / ساعة.



ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، ضرب إعصار هاجيبيس، 8 مقاطعات في اليابان، ما أسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا.



وأوضحت صور الأقمار الصناعية، كيف غُمر نهرا ناكا وأراكاوا بالمياه بعد أن أحدث الإعصار فيضانا فيهما، أغرق المنازل المجاورة.



ويعد هذا الإعصار من أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان منذ سنوات، حيث يشارك الآلاف من رجال الشرطة والإطفاء وخفر السواحل في عمليات البحث عن الأشخاص المحاصرين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نتجت جراء الإعصار.



وأسفر الإعصار عن قطع الكهرباء في 376 ألف منزل بالبلاد حتى الآن.





