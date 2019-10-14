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أخبار البلد

سفير بريطانيا بالقاهرة: الأزهر شريك أساسي في المبادرات والجهود الدولية الإنسانية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:02 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
أكد جيفري آدمز، سفير بريطانيا بالقاهرة، أن العلاقات بين بلاده والأزهر تاريخية، موضحا أنها شهدت تطورا ملحوظا في عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بفضل رؤيته الواضحة ومشاريعه وأفكاره الطموحة.

وأشار آدمز في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الأزهر شريك أساسي في المبادرات والجهود الدولية التي تبذلها بريطانيا في مختلف القضايا الإنسانية، بما يمتلكه الأزهر من خبرة ومنهج إنساني.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل جيفري ادامز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة حيث أعرب عن سعادته بالتعاون بين الأزهر وبريطانيا في مجال التبادل الثقافي والعلمي، مبينا أهمية انتقاء الموضوعات التي تقدمها المنح الدراسية بعناية فائقة بالشكل الذي يثري البحث العلمي، وهو ما سيمثل إضافة كبيرة في العلاقات بين الحضارتين الشرقية والغربية، وفي اكتشاف العديد من المشتركات التي تجمعهما.
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