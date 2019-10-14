Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يتوسع بالدم.. خبير يفضح أردوغان ويكشف ممارساته القذرة.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:15 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
هاني حسين
قال عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي أردوغان لديه رغبة في التوسع وهذا حلم يسعى إلى تنفيذه، ويرى أنه بغزو شمال سوريا يكون منطقة غنية بالثروات وحلم تصدير الغاز والاستفادة من الثروات، والسيطرة لإعادة الخلافة العثمانية.

وأضاف عاطف سعداوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يتبع نفس نهج السلطان عبد الحميد الثاني إبان حكم الدولة العثمانية ويتوسع بالدم والمذابح مثلما فعل عبد الحميد الثاني في مذبحة الأرمن التي تعتبر المذبحة الأكبر في التاريخ.

وأشار عاطف سعداوي إلى أن أردوغان يسير على نهج عبد الحميد الثاني وما فعله مع الأرمن ويتوسع بالدم، مضيفا:" أردوغان أهان الجيش التركي وتركيا تعتبر اسوأ دولة في حرية الصحافة، والدولة الأولى في عدد الصحفيين المحبوسين وهناك تقييد لحرية الرأي والتعبير".

وأكمل عاطف سعداوي: "عدد من تم فصلهم من القضاء والتعليم والجامعات في تركيا ضخم للغاية، وأردوغان استغل الانقلاب المسرحي لتصفية الدولة التركية من كل خصومهم ومن ينافسه مستقبلا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بسبب التنقيب في البحر المتوسط.. عقوبات أوروبية وشيكة ضد تركيا

30 طعنة وتهشم بـ الجمجمة.. العثور على جثة سيدة فى ترعة بـ الجيزة

ما حكم خروج قطرات البول بعد الوضوء .. لجنة الفتوى تجيب

على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد

بحضور نجوم الرياضة.. تشييع جثمان والدة علاء عبد الصادق من مصطفى محمود.. فيديو وصور

تحذير للزملكاوية.. دراسة: تشجيع فريق كرة قدم خاسر يهددك بالموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور