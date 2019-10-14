يتوسع بالدم.. خبير يفضح أردوغان ويكشف ممارساته القذرة.. فيديو

قال عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي أردوغان لديه رغبة في التوسع وهذا حلم يسعى إلى تنفيذه، ويرى أنه بغزو شمال سوريا يكون منطقة غنية بالثروات وحلم تصدير الغاز والاستفادة من الثروات، والسيطرة لإعادة الخلافة العثمانية.



وأضاف عاطف سعداوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يتبع نفس نهج السلطان عبد الحميد الثاني إبان حكم الدولة العثمانية ويتوسع بالدم والمذابح مثلما فعل عبد الحميد الثاني في مذبحة الأرمن التي تعتبر المذبحة الأكبر في التاريخ.



وأشار عاطف سعداوي إلى أن أردوغان يسير على نهج عبد الحميد الثاني وما فعله مع الأرمن ويتوسع بالدم، مضيفا:" أردوغان أهان الجيش التركي وتركيا تعتبر اسوأ دولة في حرية الصحافة، والدولة الأولى في عدد الصحفيين المحبوسين وهناك تقييد لحرية الرأي والتعبير".



وأكمل عاطف سعداوي: "عدد من تم فصلهم من القضاء والتعليم والجامعات في تركيا ضخم للغاية، وأردوغان استغل الانقلاب المسرحي لتصفية الدولة التركية من كل خصومهم ومن ينافسه مستقبلا".