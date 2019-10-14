السفارة البرازيلية تنظم احتفالية للاحتفال بيوم الأمريكيتين

نظمت السفارة البرازيلية - ضمن الفعاليات التي تنظمها رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة (MAAC)، - الاحتفال بيوم الأمريكيتين لعام 2019 برعاية الملحقين العسكريين لدول البرازيل، الأرجنتين، كندا، المكسيك والولايات المتحدة.



وتولى العقيد جيتوليو ريبايرو نيتو - الملحق العسكري بالسفارة مهمة المنسق العام للفَعالية.



وضم الاحتفال عائلات الملحقين العسكريين ودبلوماسيين وجمع من الحضور المصريين والأجانب بوجه عام للتعرف بعض الشيء على ثقافات البلدان الأمريكية.



وخلال الحفل، تذوق المدعوون بعض الأطباق المحلية المتنوعة والحلويات والمشروبات الشعبية على إيقاعات الموسيقى الأمريكية.



وكان الجناح البرازيلي بالحفل ضمن الأكثر زيارةً وإعجابًا من قبل المشاركين.



يُذكر أن ديكور الجناح البرازيلي كان قد تم تصميمه من قبل الفنانة البرازيلية فابيانا ميندش.