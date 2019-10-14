Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة من سنوات.. لحظة دخول الجيش السوري مطار الطبقة لمواجهة الغزو التركي.. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر دخول الجيش العربي السوري إلى مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

كان تنظيم داعش الإرهابي قد استولى على المطار الواقع في ريف الرقة عام 2014، عندما نفذ عمليات قتل جماعية بحق ضباط ومجندين بالجيش السوري.

وفي عام 2017 تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحر تنظيم داعش الإرهابي من المطار، والسيطرة عليه مرة أخرى.

وبعد بدء العملية العسكرية التركية والتوصل إلى اتفاق مع الجيش السوري، تقدم الأخير بوحداته المختلفة إلى مناطق الشمال لمواجهة القوات التركية الغازية.
واظهر الفيديو فرحة الضباط والجنود السوريين بالعودة إلى المطار الذي تبلغ مساحته حوالي 20 كيلومتر مربع، ويتسع لنحو 50 طائرة حربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز: الأكراد يتحالفون مع الأسد لمواجهة الغزو التركي

أردوغان يتحدى الجميع: لن نوقف العمليات العسكرية في سوريا

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من بيومى فؤاد على صورة محمد صلاح.. شاهد

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

الخطيب وحسن حمدي والدرندلي والدماطي يحضرون جنازة حسن مسعود

طفل عمره 9 أشهر يلقى مصرعه في منزل عائلته.. والسبب مأساوي

بعد وفاتها.. معلومات عن الفنانة نجوى علوان

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور