لأول مرة من سنوات.. لحظة دخول الجيش السوري مطار الطبقة لمواجهة الغزو التركي.. شاهد





كان تنظيم داعش الإرهابي قد استولى على المطار الواقع في ريف الرقة عام 2014، عندما نفذ عمليات قتل جماعية بحق ضباط ومجندين بالجيش السوري.



وفي عام 2017 تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحر تنظيم داعش الإرهابي من المطار، والسيطرة عليه مرة أخرى.



وبعد بدء العملية العسكرية التركية والتوصل إلى اتفاق مع الجيش السوري، تقدم الأخير بوحداته المختلفة إلى مناطق الشمال لمواجهة القوات التركية الغازية.

واظهر الفيديو فرحة الضباط والجنود السوريين بالعودة إلى المطار الذي تبلغ مساحته حوالي 20 كيلومتر مربع، ويتسع لنحو 50 طائرة حربية.

نشرت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر دخول الجيش العربي السوري إلى مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، لأول مرة منذ سنوات طويلة.