Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا ولاعبو الزمالك في استقبال بعثة كرة اليد بمطار القاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:19 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
حسام الحارتي
كشف مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تواجد محمود عبد الرازق " شيكابالا "، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استقبال بعثة لاعبي كرة اليد بالقلعة البيضاء عقب حصولهم علي بطولة افريقيا للأندية.

ونوه رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية من قبل عن تواجد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مطار القاهرة صباح يوم " الأربعاء " لاستقبال بعثة كرة اليد والترحيب بهم لتحقيق اللقب القاري .

ويحرص محمود عبد الرازق ولاعبي نادي الزمالك على التواجد في استقبال بعثة فريق كرة اليد لتقديم الدعم والتهنئة لتتويجهم بالبطولة الافريقية عقب تغلبهم علي نادي سبورتنج في المباراة التي جمعت بينهما أمس " الأحد ".

كان فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدأ مشواره في البطولة الأفريقية بفوزه علي فريق ديسبور تيفو دي برايا الرأس الأخضر بنتيجة ٤٥ - ٢٥ ، وعلى فريق إيتوال دو كونجو بنتيجة ٤١- ٢٦ ، فريق فاب الكاميروني بنتيجة ٢٨ - ٢٣ ، وفريق وداد سمارة المغربي بنتيجة ٣٨ - ٣٢ ووصل إلى المباراة النهائية عقب انتصار على نظيره انتر كلوب الأنجولي بنتيجة ٣٠ - ١٨.

على الجانب الآخر تأهل فريق سبورتنج للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة عقب تحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول بفوزه على فرق إنتر كلوب الأنجولي، ورد ستار الإيفواري، ووجي أس كي الكونغولي ، وأتليتكو من الرأس الأخضر ، وواصل مشواره نحو النهائي بالفوز على فاب الكاميروني في ربع النهائي وشباب كينشاسا الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة ٢٧ - ٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبورتنج يواجه جي أس الكونغولى في بطولة إفريقيا لكرة اليد

بعد الفوز على ريد ستار.. يد الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا

الزمالك في مواجهة مثيرة أمام سبورتنج في نهائي بطولة أفريقيا لليد اليوم

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى إفريقيا لكرة اليد

عرش القارة السمراء.. إنجاز تاريخى ينتظر الزمالك اليوم

شاهد .. مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

ترشيحاتنا

ظهرت عارية.. سلمى حايك تكشف ظهرها من أجل الإبر الصينية

التزم الصمت على 28 سؤالا.. تفاصل محاكمة القطري ناصر الخليفي في فرنسا

نجم الأهلي بديل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

كنز لايقدر بثمن ..25 فائدة لـ الحمص المسلوق للجسم

الموت يفجع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.. تفاصيل

احذفها من موبايلك فورًا.. جوجل تتخلص من 29 تطبيقا ضارا من متجرها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور