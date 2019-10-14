شيكابالا ولاعبو الزمالك في استقبال بعثة كرة اليد بمطار القاهرة

كشف مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تواجد محمود عبد الرازق " شيكابالا "، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استقبال بعثة لاعبي كرة اليد بالقلعة البيضاء عقب حصولهم علي بطولة افريقيا للأندية.



ونوه رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية من قبل عن تواجد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مطار القاهرة صباح يوم " الأربعاء " لاستقبال بعثة كرة اليد والترحيب بهم لتحقيق اللقب القاري .



ويحرص محمود عبد الرازق ولاعبي نادي الزمالك على التواجد في استقبال بعثة فريق كرة اليد لتقديم الدعم والتهنئة لتتويجهم بالبطولة الافريقية عقب تغلبهم علي نادي سبورتنج في المباراة التي جمعت بينهما أمس " الأحد ".



كان فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدأ مشواره في البطولة الأفريقية بفوزه علي فريق ديسبور تيفو دي برايا الرأس الأخضر بنتيجة ٤٥ - ٢٥ ، وعلى فريق إيتوال دو كونجو بنتيجة ٤١- ٢٦ ، فريق فاب الكاميروني بنتيجة ٢٨ - ٢٣ ، وفريق وداد سمارة المغربي بنتيجة ٣٨ - ٣٢ ووصل إلى المباراة النهائية عقب انتصار على نظيره انتر كلوب الأنجولي بنتيجة ٣٠ - ١٨.



على الجانب الآخر تأهل فريق سبورتنج للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة عقب تحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول بفوزه على فرق إنتر كلوب الأنجولي، ورد ستار الإيفواري، ووجي أس كي الكونغولي ، وأتليتكو من الرأس الأخضر ، وواصل مشواره نحو النهائي بالفوز على فاب الكاميروني في ربع النهائي وشباب كينشاسا الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة ٢٧ - ٢٠.