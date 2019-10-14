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أخبار العالم

وزير سعودي: منح 4 تراخيص استثمار لشركات روسية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:07 م
صدى البلد
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رويترز
قال وزير التجارة والاستثمار السعودي على تويتر إن السعودية منحت اليوم الاثنين أربعة تراخيص استثمار لشركات روسية متخصصة في البناء والعقار وتقنية المعلومات والاستشارات المالية والهندسة المعمارية.

وأوضح الوزير ماجد عبد الله القصبي إنه شارك في منتدى المديرين التنفيذيين السعودي الروسي، الذي تزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الروسي إلى المملكة، وحضره مسؤولون حكوميون ومسؤولون تنفيذيون وشركات رئيسية من البلدين.

وأضاف "لتعزيز شراكة القطاع الخاص بيننا، تم توقيع 17 مذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والأقمار الصناعية والطاقة والبتروكيماويات."
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