3 أندية عملاقة تتصارع على نجم برشلونة

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الإثنين، عن رغبة الثلاثي مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وإيه سي ميلان في التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف فريقه خلال يناير المقبل.





ويريد اليونايتد ضم لاعب الوسط الكرواتي لتعويض رحيل ماتيتش المؤكد، بينما يفكر إنتر ميلان في التوقيع معه بطلب مباشر من أنطونيو كونتي مدرب الفريق.





في المقابل، يفكر مواطنه بوبان، أحد مديري نادي ايه سي ميلان، في الحصول على خدماته على وجه السرعة، خصوصًا مع النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق اللومباردي هذا الموسم.



