Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس حزب التجمع: الديمقراطية حق أصيل يجب ألا تقوم على الفوضى

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:13 م
الصالون السياسي الثاني
الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
Advertisements
أسامة علي
قال النائب السيد عبد العال، عضو البرلمان، رئيس حزب التجمع، إن قوة مصر اتخذت مرحلة انتقالية، بعد حقبة الإخوان، وأهم ما فيها أنها استطاعت أن تكسب الحرب ضد الإرهاب، وليس الديمقراطية في الانتخابات فقط.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجلسة الأولى تحت عنوان ديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار.

وأكد السيد عبد العال ضرورة إتاحة الحق للمواطنين في ممارسة الديمقراطية، بشرط أن يتم تنظيمها، بحيث لا تقوم على الفوضى، فلا يعقل أن تقوم مظاهرات من خلال بعض الدعوات من المغرضين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الديمقراطية لا تسمح للفاسدين والمتآمرين التمكين في الحكم أو دخول حلقة العمل السياسي.

ورد على مدى علاقة أن يكون الوزير المختص بوجود خلفية سياسية لديه أم لا، قال إنه أمر ضروري أن يكون هناك للوزير خلفية سياسية وإلا لا يتولى الوزراة، لأن هناك قرارات تحتاج إلى رجل سياسي من الدرجة الأولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال الكشكي يكتب: الطريق إلى 2020

انطلاق فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب

«تنسيقية الشباب»: الصالون السياسي يمنح الأحزاب مساحة للحوار

ترشيحاتنا

انتظرت حبيبها الغائب عامين فعاد ومعه زوجته.. تفاصيل جديدة في قصة نورا زعيتر

كاف يحسم إيقاف بطل أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

قتلت الأولى وعذبت الثانية.. الجدة المتهمة بتعذيب جنة وأمانى تستأنف على حكم حبسها

احذفها من موبايلك فورًا.. جوجل تتخلص من 29 تطبيقا ضارا من متجرها

الموت يفجع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.. تفاصيل

اذهب للطبيب فورًا ..أمراض بسيطة قد تكون علامة للإصابة بالسرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور