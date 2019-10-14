رئيس حزب التجمع: الديمقراطية حق أصيل يجب ألا تقوم على الفوضى

قال النائب السيد عبد العال، عضو البرلمان، رئيس حزب التجمع، إن قوة مصر اتخذت مرحلة انتقالية، بعد حقبة الإخوان، وأهم ما فيها أنها استطاعت أن تكسب الحرب ضد الإرهاب، وليس الديمقراطية في الانتخابات فقط.



جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجلسة الأولى تحت عنوان ديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار.



وأكد السيد عبد العال ضرورة إتاحة الحق للمواطنين في ممارسة الديمقراطية، بشرط أن يتم تنظيمها، بحيث لا تقوم على الفوضى، فلا يعقل أن تقوم مظاهرات من خلال بعض الدعوات من المغرضين على وسائل التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى أن الديمقراطية لا تسمح للفاسدين والمتآمرين التمكين في الحكم أو دخول حلقة العمل السياسي.



ورد على مدى علاقة أن يكون الوزير المختص بوجود خلفية سياسية لديه أم لا، قال إنه أمر ضروري أن يكون هناك للوزير خلفية سياسية وإلا لا يتولى الوزراة، لأن هناك قرارات تحتاج إلى رجل سياسي من الدرجة الأولى.



