كوكاكولا يسحق المعصرة بدستة أهداف قبل مواجهة النصر

حقق الفريق الأول لكوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فوزا كبيرا على المعصرة 12/0 على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية في آخر مباريات الفريق الودية قبل خوض أولى لقاءات الممتاز ب أمام النصر والتى ستقام الاثنين المقبل على نفس الملعب.



ومن جانبه أكد ممدوح عبد الحى المدير الفنى للفريق أن المباراة كانت تجربة مفيدة بعد تجربة أكثر من لاعب خلال شوطى المباراة ووضعنا من خلالها الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراة النصر.



وأضاف عبد الحى أن فترة إعداد الفريق تمت على أكمل وجه بعد الدعم الكبير الذي تلقيناه من قبل مجلس الإدارة بقيادة المهندس مجدى إسماعيل الذى وفر كل شيء خلال فترة الإعداد.



وأشار عبد الحى إلى أن جميع اللاعبين الذى تعاقد معهم النادي على مستوى عال ولا يقلون عن اللاعبين الموجودين بالفريق وسيكون لهم شأن خلال الدورى هذا الموسم والذي ستنافس فيه بقوة على بطاقة الصعود.



يذكر أن جهاز عبد الحي يضم معه كل من هيثم إبراهيم مدربًا عامًا وسيد عبد القادر مخطط أحمال ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى وأيمن عبد القادر مدير إداري وحسن وهبي مدير مالي وأحمد حنفي أخصائي تأهيل وإصابات.

