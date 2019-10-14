الخدمات المقدمة لطلاب جامعة الأزهر من شئون الطلاب والمستندات المطلوبة

حددت جامعة الأزهر، الخدمات التي تقدم للطلاب والطالبات من خلال شئون الطلاب، وأول هذه الخدمات هي : سداد الرسوم الدراسية، وتتطلب اذن دفع من شئون الطلاب ويتم السداد بخزينة الكلية.



كما تتيح الجامعة خدمة، استخراج البطاقة الجامعية، وتتطلب إيصال سداد الرسوم بالإضافة إلى صورة شخصية وطابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات، وكذلك استخراج البطاقة الشخصية وتتطلب نموذج من مكتب البريد بالإضافة إلى صورتين شخصيتين وطابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات.



كما تتيح الجامعة استخراج اشتراك المواصلات ويتطلب نموذجا من هيئة النقل والعام وطابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات، وكذلك اعتماد استمارة المدينة الجامعية ويتطلب نموذج من المدينة الجامعية و4 طابع خدمة تعليمية فئ خمسة جنيهات.



أما الأعذار عن الامتحانات للمرضى فتتطلب طلب وشهادة مرضية ويحول إلى المراقبة الطبية وطابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات، وكذلك الأعذار عن الامتحانات لأسباب أخرى، ويتطلب تقديم طلب ومستند يوضح سبب العذر ثم يعرض على مجلس الكلية.



وبالنسبة لخدمة، وقف القيد، ويتطلب تقديم طلب ومستند يوضح السبب و4 طابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات، واستخراج بين حالة "قيد بالكلية، ويتطلب تقديم طلب وطابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات وطابع دمغة فئة 50 قرش وطابع دمغة فئة جنيه، والتدريب الصيفي بترشيح من الكلية، ويتطلب تقديم نموذج من شئون الطلاب، واستخراج جواز سفر وتجنيد الجواز ، ويتطلب تقديم 2 استمارات من التنظيم والإدارة ونموذج من شئون الطلاب ويعتمد من عميد الكلية.



كما تتيح الجامعة خدمة إعادة رصد الدرجات بعد إعلان النتيجة، وتتطلب تقديم نموذج من شئون الطلاب و3 طابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات، وخدمة واستخراج بيان حالة للتحويل من الكلية ويشترط تقديم طلب و3 طابع خدمة تعليمية فئة خمسة جنيهات، وصرف مكافآت التفوق بعد تعليتها أمانات، ويتطلب تقديم نموذج من شئون الطلبة ويتم الصرف بموجب شيك، واعتماد استمارة استحقاق معاش ويشترط تقديم نموذج من هيئة التأمينات والمعاشات، ودعم الكتاب، وعلم بحث حالة اجتماعية، ويشترط تقديم نموذج من رعاية الشباب.