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أخبار العالم

غارات جوية تكبد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في محافظة حجة اليمنية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:18 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أ ش أ
قُتِل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة في اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية، شرقي وغربي مدينة حرض، كبدتها عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الحوثية.
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