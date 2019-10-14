الأول من نوعه فى افريقيا ..القاهرة تستضيف المنتدى العالمي لتحسين الصحة

تستضيف القاهرة في الخامس من نوفمبر المقبل، المنتدى العالمي لتحسين الصحة، وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يعقد لثالث مرة على مستوى العالم، للإعلان عن فكرة " Biohacking" و" Anti aging ".



يتحدث المؤتمر عن نمط الحياة الصحية، وعلى وجه الخصوص الحياة الرياضية بعيدا عن العقاقير، للتغلب على أعراض تقدم السن، وتفادي الشيخوخة، ومحاولة الوصول للشباب الدائم للرجال والنساء سواء في المظهر الخارجي والبشرة أو في الصحة العامة، وكفاءة أجهزة وعضلات الجسم المختلفة، وخاصة لدى الرياضيين.



ولأول مرة في مصر يتم توفير هذه النخبة من المتخصصين في هذا المجال، الذي عرفته البشرية منذ أقل من عقد من الزمان فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ في الانتقال عالميا بعد ثبوت نجاحه بالتجارب، على مدى خمس سنوات، وانتشار استخدامه من الشخصيات العامة والمشاهير العالميين في الفن والرياضة والسياسة.



أكد محمد الخميسي مدير المؤتمر، أنه بصفته مصري مقيم بالخارج، حيث يتنقل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والخليج، أن مبادرة الدولة المصرية بالاهتمام بصحة المواطن وتغيير نمط الحياة اليومية من أجل صحة أفضل، نالت إعجابه بشكل كبير، وقرر نقل التجربة الأكثر تقدما في العالم إلى مصر مباشرة، لتتحول معها القاهرة إلى منارة ومركز إقليمي لنشر ذلك النمط في الشرق الأوسط وأفريقيا.



أشار الخميسي إلى أن المؤتمر الذي يعد الثالث في العالم بعد كل من الولايات المتحدة وانجلترا الذي عقد فيها خلال الشهر الماضي، يشهد حضور مجموعة من الخبراء العالميين من رواد هذا المجال ويأتي على رأسهم بن جرينفيلد، المدرب والمطور البدني الأشهر في هذا المجال في العالم، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بهذا المجال على مستوى العالم، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الرياضة والطب والمجتمع المصري يتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.