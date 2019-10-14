وزير الشباب ومحافظ السويس يفتتحان معسكر الكشافة الجوية

افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس معسكر الكشافة الجوية بالسويس.



شمل الافتتاح 6 غرف اقامة، وغرفة ادارية ،وغرفة كنترول، وقاعة اجتماعات ، ودورات مياه بتكلفة مايقرب من 2 مليون جنيه علي مساحة 2000متر .



كما تفقد الدكتور أشرف صبحي يرافقه محافظ السويس مركز شباب فيصل حيث افتتحا مبني المكتبة الرئيسية الخاصة بالمركز ،وصالة اللياقة البدنية اضافة الى متابعة اعمال تطوير الملعب والمبني الاداري .. كما اعلن احد المستثمرين عن تبرعه بإنشاء حمام سباحة اوليمبى بالمركز يبلغ طوله 50 مترا و عرضه 25 مترا .



واستكمالا للجولة التفقدية قام وزير الرياضة ومحافظ السويس بزيارة نادى منتخب السويس وافتتحا المبنى الادارى الى جانب تفقد اعمال التطوير بحمام السباحة والملعب الرئيسى والمبنى الاجتماعى .



تأتي هذه الجولة فى ختام زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة السويس لتفقد بعض المنشآت الشبابية والرياضية حيث قام صباح اليوم بتفقد نادى النوبة الرياضى وحضور ندوة حوارية شبابية بنادى النصر للبترول حول انتصارات حرب اكتوبر المجيدة عام 1973..