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بين الناس

مواطنة تناشد أهل الخير: ظروفي المعيشية قاسية وبحاجة إلى المساعدة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أسرة تعيش بالكاد، تعانى المرض والفقر، ويبحث رب الأسرة عن عمل يغنيه عن ذل السؤال وأمله أن يعيش حياة آدمية.

تقول هناء محمد رجب، البالغة من العمر 40 عاما، وتسكن ٧٩ شارع محمد دعبس بشارع الكنيسة بالصفطاوي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : زوجى يعمل باليومية «أرزقي»، ويعول ولدين، ونسكن بالإيجار بـ٧٠٠جنيه، وأعاني الأنيميا ولا أستطيع توفير قوت أولادى الصغار وعلاج ابنى المريض من كشف وأشعة وتحاليل.

وأكملت: أطلب مساعدتى في تكاليف المعيشة والإيجار، نظرا لظروفى المعيشية القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام .

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٢٧٧٨٣٢٤٣

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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