شاهد.. وزيرا التموين والتعليم وفاروق حسنى فى عزاء وزير الاتصالات الأسبق

حضر عدد من الوزراء عزاء الدكتور الدكتور طارق كامل زير الاتصالات الأسبق الذى يقام مساء اليوم بـ مسجد عمر مكرم.



وكان على رأس الحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين وأحمد نظيف وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.



ووصل، جثمان الدكتور طارق كامل، إلى مطار القاهرة الدولى، مساء الجمعة، على متن رحلة مصر للطيران رقم 772 القادمة من جنيف.

