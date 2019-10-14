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تعليم

المحرصاوي: إعادة النظر في افتتاح فصول الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:12 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر
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محمد شحتة
شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، في اجتماع مجلس كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، برئاسة الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والدكتور أشرف زعلوك، وكيل الكلية، إضافة إلى رؤساء الأقسام بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وفي بداية كلمته أعلن رئيس الجامعة دعمه الكامل للكلية خاصة بعد مشاركتها الناجحة والمتميزة فى معرض صحارى 2019 ، الذى أشاد به الجميع الشهر الماضى، مؤكدا أن كلية الهندسة الزراعية تعد من الكليات المتميزة والمتفردة في جامعة الأزهر والجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الكلية ليس لها نظير في أي جامعة من الجامعات العربية.

وأعلن رئيس الجامعة إعادة النظر في افتتاح فصول كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر بأسيوط بعد دراسة جديدة على أرض الواقع وبالتنسيق مع كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة.

أوضح رئيس الجامعة أن حرصه على المشاركة في هذه الاجتماعات وغيرها، تأتي في إطار التأكيد على أن جامعة الأزهر كما هي ناجحة في الكليات الشرعية والعربية فكذلك هي متميزة في الكليات العملية والتقنية.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك هو حصول العديد من الكليات العملية والتقنية على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا هو رد الجامعة العملي على المتربصين الذين ينادون بفصل الكليات العملية عن الكليات النظرية، قائلا: "إن الأزهر منذ نشأته يساهم في بناء الحضارة الإنسانية، وهو ناجح في شتى الميادين داخليا وخارجيا عمليا ونظريا".

وعلى هامش مشاركته في مجلس الكلية قام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء مجلس الكلية ومنحهم شعار جامعة الأزهر تكريما لهم إضافة لتوزيعه بعض الهدايا التذكارية عليهم.
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