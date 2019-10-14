Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ملكة بـ الأسود.. يسرا بإطلالة رقيقة في حفل تسليم الجوائز بالرياض

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:11 م
آية التيجي
نشرت الفنانة يسرا فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك خلال تواجدها في الرياض خلال حفل توزيع الجوائر، وقد ظهرت يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية.

وارتدت يسرا فستانا طويلا دانتيل باللون الأسود، بأكمام شفافة من الأعلى، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، فيما تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وغير متكلفة.

واختارت يسرا بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت يسرا إطلالتها باختيار بعض الإكسسوارات الأنيقة، حيث انها اختارت قرطين ناعمين باللون وبفص باللون النبيتي، مع اختيار خاتم كبير من نفس الشكل واللون.

وإليكم الفيديو الذي تبرز تفاصيل إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنظارة سوداء.. نجوى كرم بإطلالة رقيقة تبرز أنوثتها وأناقتها

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بفستان حرير.. إيفانكا ترامب بإطلالة الأميرات خلال حضور حفل زفاف

بخسارة وزن ملحوظة.. حنان مطاوع تبرز أنوثتها بالأورانج في ختام مهرجان الجونة السينمائي

بـ إطلالة مثالية.. مي عمر تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة

ملكة بالأسود.. بشرى تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي

كاف يحسم إيقاف بطل أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الخطيب وحسن حمدي والدرندلي والدماطي يحضرون جنازة حسن مسعود

محمد صلاح يدخل قائمة أساطير الدوري الإنجليزي

كنز لايقدر بثمن ..25 فائدة لـ الحمص المسلوق للجسم

فرح يتحول إلى مجزرة داخل فندق فخم.. لن تصدق ما حدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور