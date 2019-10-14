ملكة بـ الأسود.. يسرا بإطلالة رقيقة في حفل تسليم الجوائز بالرياض

نشرت الفنانة يسرا فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك خلال تواجدها في الرياض خلال حفل توزيع الجوائر، وقد ظهرت يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية.



وارتدت يسرا فستانا طويلا دانتيل باللون الأسود، بأكمام شفافة من الأعلى، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، فيما تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وغير متكلفة.



واختارت يسرا بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت يسرا إطلالتها باختيار بعض الإكسسوارات الأنيقة، حيث انها اختارت قرطين ناعمين باللون وبفص باللون النبيتي، مع اختيار خاتم كبير من نفس الشكل واللون.



وإليكم الفيديو الذي تبرز تفاصيل إطلالتها.