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تعليم

جامعة الأزهر لصدى البلد: سحب المظاريف للطلاب الجدد للسكن بالمدينة.. 20 أكتوبر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:15 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن موعد التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد في مختلف الكليات.

قال عامر لصدي البلد، إنه سيتم فتح باب التقديم وسحب المظاريف من المدن الجامعية للطلاب الجدد في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل.

ناشد عامر، جميع الطلاب والطالبات بالالتزام بالجدول الزمنية التي تعلن عنها جامعة الأزهر وسحب المظاريف في هذه الفترة وعدم التخلف عنها حتى يتم التسكين في أسرع وقت ممكن.

أشار إلى أن المدينة الجامعية تسمح للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى بالسكن بشكل استثنائي بدون التقيد بشروط.
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