سهلة وغير مكلفة.. فاهيتا اللحمة بالطريقة المكسيكية



الطريقة

1.تنقع شرائح لحم الفيليه الرقيقة ببصل شرائح وكمون وفلفل حار وفلفل أسود وزيت زيتون وبهارات مكسيكية وعصير ليمون وقطع كبيرة من الفلفل الحار لليلة كاملة قبل عمل الفاهيتا.

لعمل اللحم:

2.تقلب شرائح اللحم مع البصل المستخدم في النقع على النار حتى يختفي اللون الزهري من اللحم، تخفف النار ويترك اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يستوي اللحم

3.تشوى حبات الطماطم والبصل تحت الشواية من غير تقشيرهما، يتركوا تحت الشواية حتى يسود لونهما قليلا ليكتسبوا طعم الشواء.



لعمل الصلصة:

4.يوضع البصل والطماطم وملعقة عصير ليمون وملعقة زيت الزيتون وملح وملعقة صغيرة خل أبيض وقرن فلفل حار والقليل من الفلفل الأسود في محضرة الطعام ويضربوا معا. تصفى الصلصة بالمصفاة.

5.بعد رفع اللحمة من الزيت يضاف للزيت بهارات مكسيكية وبصل شرائح ويقلب البصل على نار حامية.

6.تضاف شرحات من الفليفلة الخضراء والحمراء والصفراء للبصل وأقلبها معه حتى تذبل ثم يضاف لهم شرحات اللحم والبهارات المكسيكية ويقلبوا معا.

7.يدهن رغيف خبز التورتيا بصلصة الطماطم ثم توضع كمية كافية من خليط اللحم مع الخضار ويضاف القليل من جبنة التشدر وتلف وتقدم.



البهارات المكسيكية:

8.لعمل البهارات المكسيكية يخلط 2 ملعقة صغيرة من البابريكا، 2 ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر الناشف المطحون، 4/1 ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود و4/1-2/1 ملعقة صغيرة من السيان (بودرة الفلفل الأحمر الحار).

تعتبر الفاهيتا من الأطعمة البسيطة التي يعشقها الكثير وهي من الأكلات المكسيكية التي يمكن أن تقدمها ربة المنزل بطريقة بسيطة تعرفي عليها.المقادير1 كيلو لحم فيليه2بصلة1/2 كوب عصير ليمون1 قرن كبير فلفل حار (اختياري)كمون، بودرة الفلفل الحار، فلفل أسود، بهارات مكسيكية2 ملعقة طعام زيت زيتون1 بصلة كبيرة، شرائح رفيعة1/2 حبة من كل من الفليفلة الحمراء والخضراء والصفراء، شرائح 1كوب جبنة شيدر أحمر مبشوررقاقات خبز التورتياصلصة الطماطم1/2 كيلو طماطم2 بصلةملعقة عصير ليمونملعقة زيت زيتونملعقة صغيرة خل أبيضقرن فلفل حار