سهلة وغير مكلفة.. فاهيتا اللحمة بالطريقة المكسيكية

تعتبر الفاهيتا من الأطعمة البسيطة التي يعشقها الكثير وهي من الأكلات المكسيكية التي يمكن أن تقدمها ربة المنزل بطريقة بسيطة تعرفي عليها.
المقادير
1 كيلو لحم فيليه
2بصلة
1/2 كوب عصير ليمون
1 قرن كبير فلفل حار (اختياري)
كمون، بودرة الفلفل الحار، فلفل أسود، بهارات مكسيكية
2 ملعقة طعام زيت زيتون
1 بصلة كبيرة، شرائح رفيعة
1/2 حبة من كل من الفليفلة الحمراء والخضراء والصفراء، شرائح 1كوب جبنة شيدر أحمر مبشور
رقاقات خبز التورتيا
صلصة الطماطم
1/2 كيلو طماطم
2 بصلة
ملعقة عصير ليمون
ملعقة زيت زيتون
ملعقة صغيرة خل أبيض
قرن فلفل حار
الطريقة
1.تنقع شرائح لحم الفيليه الرقيقة ببصل شرائح وكمون وفلفل حار وفلفل أسود وزيت زيتون وبهارات مكسيكية وعصير ليمون وقطع كبيرة من الفلفل الحار لليلة كاملة قبل عمل الفاهيتا.
لعمل اللحم:
2.تقلب شرائح اللحم مع البصل المستخدم في النقع على النار حتى يختفي اللون الزهري من اللحم، تخفف النار ويترك اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يستوي اللحم
3.تشوى حبات الطماطم والبصل تحت الشواية من غير تقشيرهما، يتركوا تحت الشواية حتى يسود لونهما قليلا ليكتسبوا طعم الشواء.
لعمل الصلصة:
4.يوضع البصل والطماطم وملعقة عصير ليمون وملعقة زيت الزيتون وملح وملعقة صغيرة خل أبيض وقرن فلفل حار والقليل من الفلفل الأسود في محضرة الطعام ويضربوا معا. تصفى الصلصة بالمصفاة.
5.بعد رفع اللحمة من الزيت يضاف للزيت بهارات مكسيكية وبصل شرائح ويقلب البصل على نار حامية.
6.تضاف شرحات من الفليفلة الخضراء والحمراء والصفراء للبصل وأقلبها معه حتى تذبل ثم يضاف لهم شرحات اللحم والبهارات المكسيكية ويقلبوا معا.
7.يدهن رغيف خبز التورتيا بصلصة الطماطم ثم توضع كمية كافية من خليط اللحم مع الخضار ويضاف القليل من جبنة التشدر وتلف وتقدم.
البهارات المكسيكية:
8.لعمل البهارات المكسيكية يخلط 2 ملعقة صغيرة من البابريكا، 2 ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر الناشف المطحون، 4/1 ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود و4/1-2/1 ملعقة صغيرة من السيان (بودرة الفلفل الأحمر الحار).
المقادير
1 كيلو لحم فيليه
2بصلة
1/2 كوب عصير ليمون
1 قرن كبير فلفل حار (اختياري)
كمون، بودرة الفلفل الحار، فلفل أسود، بهارات مكسيكية
2 ملعقة طعام زيت زيتون
1 بصلة كبيرة، شرائح رفيعة
1/2 حبة من كل من الفليفلة الحمراء والخضراء والصفراء، شرائح 1كوب جبنة شيدر أحمر مبشور
رقاقات خبز التورتيا
صلصة الطماطم
1/2 كيلو طماطم
2 بصلة
ملعقة عصير ليمون
ملعقة زيت زيتون
ملعقة صغيرة خل أبيض
قرن فلفل حار
الطريقة
1.تنقع شرائح لحم الفيليه الرقيقة ببصل شرائح وكمون وفلفل حار وفلفل أسود وزيت زيتون وبهارات مكسيكية وعصير ليمون وقطع كبيرة من الفلفل الحار لليلة كاملة قبل عمل الفاهيتا.
لعمل اللحم:
2.تقلب شرائح اللحم مع البصل المستخدم في النقع على النار حتى يختفي اللون الزهري من اللحم، تخفف النار ويترك اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يستوي اللحم
3.تشوى حبات الطماطم والبصل تحت الشواية من غير تقشيرهما، يتركوا تحت الشواية حتى يسود لونهما قليلا ليكتسبوا طعم الشواء.
لعمل الصلصة:
4.يوضع البصل والطماطم وملعقة عصير ليمون وملعقة زيت الزيتون وملح وملعقة صغيرة خل أبيض وقرن فلفل حار والقليل من الفلفل الأسود في محضرة الطعام ويضربوا معا. تصفى الصلصة بالمصفاة.
5.بعد رفع اللحمة من الزيت يضاف للزيت بهارات مكسيكية وبصل شرائح ويقلب البصل على نار حامية.
6.تضاف شرحات من الفليفلة الخضراء والحمراء والصفراء للبصل وأقلبها معه حتى تذبل ثم يضاف لهم شرحات اللحم والبهارات المكسيكية ويقلبوا معا.
7.يدهن رغيف خبز التورتيا بصلصة الطماطم ثم توضع كمية كافية من خليط اللحم مع الخضار ويضاف القليل من جبنة التشدر وتلف وتقدم.
البهارات المكسيكية:
8.لعمل البهارات المكسيكية يخلط 2 ملعقة صغيرة من البابريكا، 2 ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر الناشف المطحون، 4/1 ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود و4/1-2/1 ملعقة صغيرة من السيان (بودرة الفلفل الأحمر الحار).