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بين الناس

الإزعاج مستمر.. أهالى طوسون بروض الفرج يصرخون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا سكان شارع ابن فضل الله العامرة بمنطقة طوسون التابع لحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.

وقال محمود عمار فى شكواه، الكلاب الضالة تهدد أولادنا أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس فضلا عن الإزعاج بسبب النباح المستمر.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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