الإزعاج مستمر.. أهالى طوسون بروض الفرج يصرخون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

شكا سكان شارع ابن فضل الله العامرة بمنطقة طوسون التابع لحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.



وقال محمود عمار فى شكواه، الكلاب الضالة تهدد أولادنا أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس فضلا عن الإزعاج بسبب النباح المستمر.



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