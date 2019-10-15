عبير لأهل الخير: أحتاج دخلًا أو مشروعًا أنفق منه على علاج ابني



تقول عبير على، البالغة من العمر ٤٨ عاماً، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": زوجى توفى بعد أن عانى كثيرًا من السكر وبترت قدماه، وأصيب طفلى بمرض في المخ وهو عبارة عن زيادة في الكهرباء فضلا عن مرضى بالضغط.



وتابعت عملت باليومية في البيوت ولكن ذلك لم يكف نفقة الحياة اليومية لإخوته الثلاثة فضلا عن نفقات علاجه التى تتكلف ٤٠٠ جنيه أسبوعيًا.



واختتمت، أتمنى أن يساعدنى أى شخص ولو ببعض من البضاعة أجلس بها أمام منزلى أرزق منها لتوفير ثمن علاج طفلى الصغير ومساعدتى على العيش وإقامة حياة كريمة لأطفالي».



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تواجه عبير مشقة الحياة وحدها ولكن يهون كل ذلك أمام مرض ابنها الذى يعانى من مرض في المخ ولا تقدر على علاجه.