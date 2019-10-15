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بين الناس

عبير لأهل الخير: أحتاج دخلًا أو مشروعًا أنفق منه على علاج ابني

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
تواجه عبير مشقة الحياة وحدها ولكن يهون كل ذلك أمام مرض ابنها الذى يعانى من مرض في المخ ولا تقدر على علاجه.

تقول عبير على، البالغة من العمر ٤٨ عاماً، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": زوجى توفى بعد أن عانى كثيرًا من السكر وبترت قدماه، وأصيب طفلى بمرض في المخ وهو عبارة عن زيادة في الكهرباء فضلا عن مرضى بالضغط. 

وتابعت عملت باليومية في البيوت ولكن ذلك لم يكف نفقة الحياة اليومية لإخوته الثلاثة فضلا عن نفقات علاجه التى تتكلف ٤٠٠ جنيه أسبوعيًا.

واختتمت،  أتمنى أن يساعدنى أى شخص ولو ببعض من البضاعة أجلس بها أمام منزلى أرزق منها لتوفير ثمن علاج طفلى الصغير ومساعدتى على العيش وإقامة حياة كريمة لأطفالي». 

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٢٠٨٩١٦٨٣


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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