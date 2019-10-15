الطيور المهاجرة تهدد الثروة الداجنة فى مصر.. اتحاد الفلاحين: المدن الساحلية الأكثر عرضة للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور.. الفلاحين: نحذر المربين.. المنتجين الزراعيين: نناشد وزارة الزراعة الاستعداد

اتحاد الفلاحين: المدن الساحلية الأكثر عرضة للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور

الفلاحين: الطيور المهاجرة ظاهرة خطيرة على مربي الدواجن

المنتجين الزراعيين: الطيور المهاجرة تهدد الثروة الداجنة في مصر

تشكل الطيور المهاجرة خطرا بالغا على مزارع الطيور في مصر، بسبب ما تنقله معها من فيروسات وأمراض بكتيرية وطفيلية، خاصة إنفلونزا الطيور، والتي تنتقل بشكل سهل إلى الطيور المحلية.استطلع "صدى البلد" تقريرًا حول تحذيرات وزارة الزراعة من الطيور المهاجرة، والأمراض التى تنقلها للثروة الداجنة بمصر.يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ظهور الطيور المهاجرة فى تلك الأيام يمثل خطرا على مربي الدواجن، خاصة من يقومون بالتربية العشوائية فوق الأسطح وداخل المنزل وغيره.وأضاف حسين أبو صدام، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطيور المهاجرة تنقل العديد من الأمراض والأوبئة التى تصيب الطيور، خاصة فيروسات إنفلونزا الطيور، وغيرها من الأمراض الأخرى.وأشار نقيب الفلاحين إلى أن جميع المزارع فى مصر مغلقة خوفا من انتقال الفيروسات عبر الطيور المهاجرة، منوهًا بأن الدواجن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نظرًا لضعف مناعتها، يليها الحمام البلدى.وأوضح أن مصر تعد ملتقى القارات لذا تستريح على أرضها بعض أنواع الطيور المهاجرة، مناشدًا الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات لعدم انتقال الأمراض للثروة الداجنة في مصر، خاصة أن الطيور المهاجرة تظهر فى فصل الخريف.وطالب وزارة الزراعة باتخاذ جميع الإجراءات الملائمة من أجل تحصين الدواجن فى مصر.فيما قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة يجب أن تقوم بدورها على أكمل وجه فى حماية الدواجن من الطيور المهاجرة، وذلك من خلال اصطيادها وتحصين الدواجن لدينا.وأضاف محمد فرج، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطيور المهاجرة تأتى بعدوى إنفلونزا الطيور من الدول القريبة من البحر الأحمر مثل اليونان وقبرص، لذا على حرس الحدود أن يكثفوا مجهوداتهم خلال الفترة الراهنة.وأكد رئيس اتحاد الفلاحين أن المدن الأكثر تعرض دواجنها للإصابة هى المدن الساحلية أو القرى القريبة من السواحل، خاصة التى تطل على البحر الأحمر وبالتبعية تنتقل العدوى إلى الداخل.وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على السواحل، والكشف على الطيور بصفة مستمرة حتى لا تنتقل إلينا الأمراض والأوبئة، معلقًا: "الوقاية خير من العلاج".وأشاد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بمجهودات وزارة الزراعة فى مجال مقاومة الأمراض التي تنتقل من الطيور المهاجرة في فصل الشتاء من كل عام.وأكد فريد واصل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الطيور تأتى غالبًا من أفريقيا لتصل إلى ليبيا وبالنسبة لها مصر مكان للاستراحة، مما يجعلنا محطا للأمراض، ولهذا حدثت أزمات مرض الطيور خلال الأعوام السابقة.وناشد نقيب المنتجين الزراعيين، المواطنين اتباع إرشادات وزارة الزراعة وتربية الدواجن فى أماكن مغلقة لحين الانتهاء من هجرة الطيور.وأوضح أن الخوف الحقيقي يكون من انتقال إنفلونزا الطيور إلى دواجننا.وقال إن الأمراض التى تصيب الدواجن فى مصر تكون أصابت دواجن بدول أخرى، لذا على وزارة الزراعة أن تستعد لأى إصابة من تلك الفيروسات.