بعد العدوان التركي على سوريا.. الدنمارك تعتزم تجريد هؤلاء الأشخاص من الجنسية

تعتزم الدنمارك، تجريد العناصر الإرهابية والمتطرفة من الجنسية الدنماركية، وذلك بهدف منعهم من العودة إلى أراضيها مجددًا.





يأتي ذلك في ظل مخاوف أوروبا من عودة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك عقب العدوان التركي على شمال سوريا، وفرار عدد من إرهابيي داعش.





ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، قولها إن "هناك خطر من أن تنهار معسكرات داعش التي يسيطر عليها الأكراد في المنطقة الحدودية بسوريا وهروب الكثير، وتحرك المتطرفين الأجانب الذين يحملون الجنسية الدنماركية نحو البلاد".





ومن المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع القانون المستعجل خلال الأسابيع المقبلة قبل تبنيه في غضون شهر.



