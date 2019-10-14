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أخبار العالم

متحدث للكرملين: بوتين بحث أسعار النفط مع القادة السعوديين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
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رويترز
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أسعار النفط مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأبلغ الصحفيين في الرياض خلال أول زيارة يقوم بها بوتين للمملكة فيما يزيد على عشر سنوات "حدث تبادل كبير لوجهات النظر بخصوص المشكلات الإقليمية والوضع في أسواق الطاقة وأسعار النفط".
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