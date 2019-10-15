«هي و الزحمة» و«الغريب» و«ملح الفن» بنادي السينما المستقلة بالإسكندرية

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" فيلم "هي والزحمة" للمخرجة "نهي بظاظو" وفيلم "الغريب" للمخرج "محمد الكسار" وفيلم "ملح الفن" اخراج "عمر حمدي" وذلك بنادي السينما المستقله بالأسكندرية.



تقام فعاليات النادي بمركز الحرية والابداع بالاسكندرية يوم السبت القادم وعقب عرض الافلام تقام ندوة مع مخرجي الأفلام والجمهور لمناقشة الافلام ويديرها الناقد السينمائى" احمد نبوي".



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالأسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب و مهرجان الاسكندريه للفيلم القصير.