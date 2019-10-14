خدرها واغتصبها .. القبض على طبيب هندي اعتدى على مريضة وهددها بـ فيديو إباحي

اعتقل طبيب بعمر 58 عامًا من مدينة مومباي الهندية بتهمة اغتصاب مريضة وتهديها بـ فيديو إباحي خاص بها بعد أن قام بتصويره لها.



وكشف موقع "ان دي تي في " الهندي، أن مسؤولا بالشرطة قال إن المرأة البالغة من العمر 27 عامًا كانت على اتصال بالمتهم - الطبيب في عام 2015.



وفي شكواها إلى الشرطة قالت المرأة إن المتهم أعطاها حقنة في مايو 2015 بسبب وعكتها الصحية لتدخل بعدها في سبات عميق في عيادته ليقوم الطبيب باغتصابها.



وأوضح المسؤول إنه بعد عودتها إلى المنزل ، تلقت مقطع فيديو فاحشًا لها على هاتفها المحمول تم تصويره من قِبله.



وعندما سألت المتهم عن مقطع الفيديو، هددها قائلًا: إنه سينشره على الإنترنت إذا لم تحافظ على علاقة جسدية معه.



وفي الوقت نفسه، في ديسمبر من العام الماضي ، تزوجت المرأة وانتقلت إلى منزل زوجها.



وفي 3 أكتوبر ، تلقى زوج المرأة مقطع فيديو على هاتفه يزعم أنها تظهر فيه هي ورجل آخر بوضع غير لائق، وعندما استفسر الزوج من زوجته بهذا الشأن ، أخبرته بقصتها مع المتهم.



واستنادًا إلى شكوى السيدة ، قبض على المتهم يوم السبت ووجهت إليه تهم بالاغتصاب والابتزاز .