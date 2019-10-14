نجم الشمال وعطاء نجد.. أبرز هدايا الملك سلمان والرئيس الروسي بوتين خلال زيارة السعودية

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين).



وأهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.



وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، يحمل الطائر اسم «ألفا»، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في «كاماتشاتكا»، وهو أحد أقاليم روسيا الاتحادية.



الطائر حمل سابقًا اسم «»نجم الشمال»، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.



وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.