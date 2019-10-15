أكتوبر حكاية نصر في جامعة حلوان يرويها اللواء ناجي شهود

نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية والتعريفية عن حرب أكتوبر المجيدة للعام ٤٦ ندوة بعنوان " اكتوبر حكاية نصر.. العبور الجديد" بهدف صقل الثقافة الوطنية لدى الطلاب وتنمية حسهم الوطنى وتعريفهم بانتصارات حرب أكتوبر وتعميق صلتهم بتاريخ مصر الحديث وبطولات المصريين وضباط القوات المسلحة خلال هذه الحرب التي أعادت للمصريين كرامتهم.



حاضر في الندوة اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة.



افتتحت الندوة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالنيابة عن الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالترحيب باللواء ناجى شهود، وأشارت إلى أن شهر أكتوبر من الشهور الذى سطر التاريخ فيه للعسكرية المصرية بأحرف من نور بطولات انتصارات حرب أكتوبر وقالت انها تعد نقطة فارقة فى تاريخ مصر، مؤكدة أن جامعة حلوان دائما تهتم باستضافة رجال حرب اكتوبر وصناع النصر لأنهم بمثابة مثل أعلى للشباب لإثراء وعي وثقافة طلاب الجامعة.



وأكد اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن جموع الشعب المصري بطوائفه من فلاحين ومدرسين ومهندسين ونساء وعمال، قد أظهروا بطولات خلال ملحمة حرب أكتوبر المجيدة و خاضوا الكثير من التحديات بجانب القوات المسلحة التي كانت بمثابة ذراع الشعب في تنفيذ إرادته في التخلص من العدو الصهيوني، ورفض الهزيمة.



وأوضح أن هناك تحديات للأمن القومي المصري في العصر الحديث يجب ادراكها لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، حيث يسعى أعداء الوطن للتسلل إلى شبابنا والتأثير السلبي على روحه المعنوية ببث لاينقطع للافكار السلبية التى من شأنها التأثير على سلوكه وفكرهوذلك من خلال التليفون المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها حرب الجيل الرابع البديلة عن الحروب التقليدية المتعارف عليها .



وجدد ثقته فى أن شباب مصر لديهم الوعى والقدرة على فهم هذا النوع من الحروب وطالبهم بنقل كل ما تعرفو علية من معلومات تثقيفية من هذه الندوة إلى ذويهم واهليهم واصدقائهم أينما وجدو و فى كل مكان يذهبون اليه مؤكدا أن هذه هى الوطنية الحقيقية التى يصنع فيها الجيل الحالى المجد للأجيال القادمة .



وأضاف اللواء ناجي شهود أنه تم الترويج قبل حرب أكتوبر لأسطورة الجيش الذي لا يقهر وأن الساتر الترابى لايمكن اختراقه لكن تكاتف الشعب المصري وصموده وتماسكه ووقوفه خلف قيادته وجيشه فضلا عن استعادة الجندي المصري ثقته بنفسه وسلاحه، هوا ما أدى إلى تحقيق النصر بعد تخطيط مصري متكامل وخلق قناعة لدى العالم أننا لا نريد الحرب حتى تحقق الانتصار يوم السادس من أكتوبر.



وفي ختام الندوة أهدت الدكتورة منى فؤاد درع جامعة حلوان إلى اللواء ناجي شهود تقديرًا له ولدوره البارز الذي قدمه في حرب أكتوبر المجيدة.

