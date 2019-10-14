خبير: الإصلاح الاقتصادي أدى لانخفاض نسبة البطالة ..فيديو

قالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، إن مصر لها استراتيجية واضحة وأن هناك سياسات لتنفيذ هذه الاستراتيجية وأعلنت هذه السياسات في عام 2015 في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عندما حدد الرئيس السيسي المحاور الاقتصادية الرئيسية لمصر.



أوضحت الدكتورة نهى أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "أون أي" تقديم الاعلامية "رانيا هاشم" أن تقارير المؤسسات الدولية تشير الي تحسن السياسات الاقتصادية بمصر وأن الخطوات التي قامت بها مصر كانت تحتاج الي شجاعة سياسية.



وأضافت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، أن وزارة التضامن قامت بعمل مبادرة تكافل وكرامة بتمويل من البنك الدولي وتقوم بتنفيذه ومراجعته بصورة مستمرة ، والاهتمام بالتغذية المدرسية قوم تغذي 11 مليون طفل وأن كل هذا لتخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي علي المواطن المصري.



وتابعت نهى أبو بكر، أن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى انخفاض نسبة البطالة وتحسين سياسات الدولة المالية، وأن الحكومة تنفذ برامج الإصلاح الاجتماعي بالإضافة للسياسات الاقتصادية، وأنه لا يزال أمامنا طريق طويل نحو تحقيق نتائج الإصلاح الاقتصادي.