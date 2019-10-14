خبير يكشف أهم أسباب انخفاض العجز والتحسن الاقتصادي.. فيديو

أكد أسامة مراد الخبير الاقتصادي أنه عام 2014 وصل حجم العجز إلى 13% وهو معدل خطير بأى دولة ووصل الآن إلى 9% وهو مؤشر جيد.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تواجده ضيفا ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الدولة حسنت من إيراداتها ورشدت من النفقات الخاصة بها .
وتابع الخبير الاقتصادي أن العوامل الرئيسية للعجز تتركز فى البنزين والكهرباء نتيجة الدعم الكبير من موازنات الدولة وتداول العملة بسعر أعلى من قيمتها .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحسن جاء نتيجة التقليل من الاستيراد وزيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمار غير المباشر.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تواجده ضيفا ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الدولة حسنت من إيراداتها ورشدت من النفقات الخاصة بها .
وتابع الخبير الاقتصادي أن العوامل الرئيسية للعجز تتركز فى البنزين والكهرباء نتيجة الدعم الكبير من موازنات الدولة وتداول العملة بسعر أعلى من قيمتها .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحسن جاء نتيجة التقليل من الاستيراد وزيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمار غير المباشر.