خبير يكشف أهم أسباب انخفاض العجز والتحسن الاقتصادي.. فيديو

أكد أسامة مراد الخبير الاقتصادي أنه عام 2014 وصل حجم العجز إلى 13% وهو معدل خطير بأى دولة ووصل الآن إلى 9% وهو مؤشر جيد.



وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تواجده ضيفا ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الدولة حسنت من إيراداتها ورشدت من النفقات الخاصة بها .



وتابع الخبير الاقتصادي أن العوامل الرئيسية للعجز تتركز فى البنزين والكهرباء نتيجة الدعم الكبير من موازنات الدولة وتداول العملة بسعر أعلى من قيمتها .



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحسن جاء نتيجة التقليل من الاستيراد وزيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمار غير المباشر.