Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير يكشف أهم أسباب انخفاض العجز والتحسن الاقتصادي.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد أسامة مراد الخبير الاقتصادي أنه عام 2014 وصل حجم العجز إلى 13% وهو معدل خطير بأى دولة ووصل الآن إلى 9% وهو مؤشر جيد.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تواجده ضيفا ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الدولة حسنت من إيراداتها ورشدت من النفقات الخاصة بها .

وتابع الخبير الاقتصادي أن العوامل الرئيسية للعجز تتركز فى البنزين والكهرباء نتيجة الدعم الكبير من موازنات الدولة وتداول العملة بسعر أعلى من قيمتها .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحسن جاء نتيجة التقليل من الاستيراد وزيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمار غير المباشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فرح يتحول إلى مجزرة داخل فندق فخم.. لن تصدق ما حدث

حازم إمام يهاجم لاعبي منتخب مصر بسبب مواجهة بوتسوانا

مفاجأة.. 80 % من فواتير الاتصالات للجمارك مضروبة

بـ مليون مشاهدة .. مطربة مصرية تسيطر على يوتيوب بعد مشاركتها فى ذا فويس

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور