Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث عند تناول منقوع الثوم بزيت الزيتون على الريق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر المضاد الحيوي هو أهم الأدوية التي تهاجم الفيروسات وتقتلها بالجسم وتعمل على تخفيف الالتهابات.

وقد وصف العلاج بالأعشاب محسن النادي اقوى مضاد حيوي طبيعي وهو الثوم المرقد في زيت الزيتون.

الطريقة
يمكنك وضع فصوص من الثوم بعد ثقبها بالشوكة أو بالإبرة بعد تعقيمها ووضعها في زجاجة فيها زيت زيتون ثم اغلقها واتركها مدة أسبوعين ، بعد ذلك أشرب ثلاث ملاعق على الريق كل صباح، وهي تفيد في..

▪ تصفية الدم.
▪ تصفية الكبد.
▪ إزالة حصى الكلى.
▪ تفيد في علاج البواسير شربا ودهنا.
▪ تفيد في علاج آلام المفاصل بالدهن الذي فيها.
▪ علاج تساقط الشعر.
▪ إلى جانب علاج عدة أمراض أخرى. ..كـ ضغط الدم والقلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج تساقط الشعر بالثوم

علاج تساقط الشعر وأسبابه .. طرق طبيعية للرجال والنساء

علاج البواسير للحامل .. 5 طرق فعالة وسحرية وبدون مضاعفات

علاج تساقط الشعر الدهني للرجال.. 5 طرق لمظهر جذاب

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

ترشيحاتنا

بعد محمد صلاح.. مفاجأة سارة تنتظر ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد

ظهرت عارية.. سلمى حايك تكشف ظهرها من أجل الإبر الصينية

الأهلي يهزم الإعلاميين وديا استعدادا للزمالك

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كاف يحسم إيقاف بطل أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور