ماذا يحدث عند تناول منقوع الثوم بزيت الزيتون على الريق

الطريقة



▪ تصفية الدم.

▪ تصفية الكبد.

▪ إزالة حصى الكلى.

▪ تفيد في علاج البواسير شربا ودهنا.

▪ تفيد في علاج آلام المفاصل بالدهن الذي فيها.

▪ علاج تساقط الشعر.

▪ إلى جانب علاج عدة أمراض أخرى. ..كـ ضغط الدم والقلب.

يعتبر المضاد الحيوي هو أهم الأدوية التي تهاجم الفيروسات وتقتلها بالجسم وتعمل على تخفيف الالتهابات.وقد وصف العلاج بالأعشاب محسن النادي اقوى مضاد حيوي طبيعي وهو الثوم المرقد في زيت الزيتون.يمكنك وضع فصوص من الثوم بعد ثقبها بالشوكة أو بالإبرة بعد تعقيمها ووضعها في زجاجة فيها زيت زيتون ثم اغلقها واتركها مدة أسبوعين ، بعد ذلك أشرب ثلاث ملاعق على الريق كل صباح، وهي تفيد في..