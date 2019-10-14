أحمد موسى يكشف مخططا خبيثا لـ أكاديمية التغيير في قطر لإسقاط مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في دويلة قطر دربت الخائنين على إسقاط الدولة المصرية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يعملون على ضرب المجتمع من الداخل ومؤسسات الدولة ممثلة في القضاء والشرطة والقوات المسلحة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "من أجل إسقاط الدول يجب أن تكون الدولة هشة وغير متماسكة من خلال تمزيق الشعب إلى كتل مختلفة ويتم التفرقة بين الأديان السماوية والمذاهب والطوائف وإنشاء حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "دربوا الخائنين على تفكيك كل كتلة إلى عدة كتل متناحرة حسب الانتماء في السياسة والرياضة".