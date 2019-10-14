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أخبار العالم

وكالة ميرسي كور للإغاثة تعلق عملياتها في شمال شرق سوريا وتجلي موظفيها الأجانب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
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رويترز
قالت وكالة ميرسي كور للإغاثة إنها علقت عملياتها وأجلت موظفيها الأجانب في شمال شرق سوريا، حيث شرد القتال أكثر من 130 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الإغاثة الدولية، التي توزع مساعدات في شمال شرق سوريا منذ 2014، أنها تمد المدنيين بمياه الشرب وغيرها من الاحتياجات الأساسية منذ بدأت تركيا عملية عسكرية في المنطقة الأسبوع الماضي.

وقالت ميد فيرجسون نائبة مدير شؤون سوريا لدى المنظمة في بيان: "لا يمكننا فعليا العمل في ظل القصف العنيف وإغلاق الطرق والأطراف المسلحة المختلفة والمتغيرة على نحو مستمر في المنطقة التي نعمل بها".
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