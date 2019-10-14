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أخبار البلد

أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
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سيد احمد / عدسة : عمرو السيد
أقيم مساء اليوم عزاء الدكتور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك فى مسجد عمر مكرم .

وحضر رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف وانس الفقى وزير الإعلام المصري السابق ووزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني. 

ووصل، جثمان الدكتور طارق كامل، إلى مطار القاهرة الدولى، مساء الجمعة، على متن رحلة مصر للطيران رقم 772 القادمة من جنيف.
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
أحمد نظيف وأنس الفقي وفاروق حسني في عزاء وزير الاتصالات الأسبق .. شاهد
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