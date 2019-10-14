إنجي علاء: مسلسل بلا دليل مليء بالغموض



وأضافت أن العمل تدور أحداثه فى إطار إجتماعى ملىء الغموض فى 45 حلقة، إلا أن طبيعته كانت تتحمل وجود 60 حلقة بسبب كثرة عدد الشخصيات والأحداث.



العمل يشارك فى بطولته درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

أكدت المؤلفة إنجى علاء إنها انتهت من كتابة كل حلقات مسلسل "بلا دليل"، المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم درة وخالد سليم ونيقولا معوض.وتابعت "إنجى علاء " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان العمل من المقرر ان يتم عرضه خلال الفترة القادمة، إذ يتبقى لفريق العمل أسبوعين للانتهاء من التصوير بشكل كامل.